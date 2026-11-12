Подмосковье ждет погодный разворот: в выходные похолодает и станет скользко

В ближайшие выходные, 14 и 15 ноября, жителей Москвы и Подмосковья ждут дожди, сильный ветер и первые признаки зимы. В субботу осадки будут наиболее заметными, а в ночь на воскресенье местами возможны мокрый снег и гололедица. О том, как изменится погода, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

В пятницу, 13 ноября, небо затянут облака. Ночью существенных осадков не ожидается, температура в Москве составит 0…+2 градуса, в области — от -2 до +3. Днем пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Столбики термометров покажут +3…+5 градусов в столице и +1…+6 в Подмосковье. Ветер юго-восточный, местами с порывами до 15 метров в секунду.

«В субботу ночью ожидается дождь, количество осадков может составить 3–12 миллиметров. Температура в Москве будет держаться в пределах +2…+4 градусов, по области — +1…+6», — рассказал Ильин.

Днем 14 ноября осадки ослабеют: местами возможен небольшой дождь, а температура существенно не изменится. При этом сохранится довольно сильный ветер западного и юго-западного направлений — 7–12 метров в секунду.

В ночь на воскресенье погода станет более зимней. По словам синоптика, местами возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и снега. В отдельных районах Подмосковья образуется гололедица, поэтому автомобилистам и пешеходам стоит быть внимательнее.

«В воскресенье днем существенных осадков уже не ожидается. В Москве воздух прогреется до +3…+5 градусов, в Московской области — до +1…+6», — уточнил Ильин.

В начале следующей недели дождей и снега практически не будет. В понедельник ночью температура составит от -3 до +2 градусов, днем — от 0 до +5. Во вторник ночью подморозит до -4 градусов, а днем воздух прогреется до +1…+6. Ноябрьская погода постепенно станет спокойнее, но ночные заморозки напомнят о приближении зимы.