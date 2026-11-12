Уволенному из «Локомотива» Галактионову оформили прогул за пропуск тренировки

«Мутко против»: «Локомотив» оформил Галактионову прогул за пропуск тренировки

Культура и спорт

Фото: [ФК «Локомотив»]

Главному тренеру «Локомотива» Михаилу Галактионову официально оформили прогул за пропуск тренировки 11 ноября, сообщил канал «Мутко против». Об увольнении специалиста еще 6 ноября на пресс-конференции объявил председатель совета директоров клуба Юрий Нагорных.

Несмотря на это, Галактионов продолжает числиться главным тренером на сайте клуба. Гендиректор «Локомотива» Борис Ротенберг отказывается оформлять документы об увольнении из-за спора об отступных. Галактионов должен получить около 60 млн руб. Однако Ротенберг считает, что, наоборот, тренер должен заплатить компенсацию, так как он является инициатором расторжения контракта.

По информации «Мутко против», в контракте Галактионова есть пункт о штрафе за пропуск тренировки.

«Локомотив» набрал лишь 11 очков в 14 матчах РПЛ и занимает 15-е место, в зоне вылета.

Ранее бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин назвал идеальным кандидатом на пост главного тренера «Локомотива» Станислава Черчесова, который сможет железной рукой навести порядок в команде.

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