«Синее на белом»: на гжельском фарфоре появились фигуристы и гребцы

Гжельский фарфоровый завод из Раменского округа показал в Москве коллекцию «Синее на белом». Над ней предприятие работало вместе с художницей Дарьей Фетисовой, и вместо привычных цветов и пейзажей на изделиях появились спортсмены — фигуристы, пловцы и гребцы, сообщил REGIONS.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Ольга Стаферова ]

Прежде чем взяться за роспись, Дарья около года постигала на заводе секреты производства: изучала технику росписи, литье и формовку. В результате классическая гжельская манера соединилась с динамикой спорта: человеческие фигуры нарисованы фирменными синими мазками с тенями, поэтому изображения кажутся объемными и передают движение.

«Мне была нужна именно цилиндрическая геометрия — она позволила выстроить композицию с гребцами так, чтобы фигуры читались цельно, без искажений. Это первый мой опыт проектирования формы для серийного производства: пришлось учитывать и технологические ограничения завода, и художественную задачу», — рассказала Дарья Фетисова.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Ольга Стаферова ]

В коллекцию вошли тарелки, стаканы, чайник, настенный декор и ваза. Последняя стала отдельным экспериментом: ее цилиндрическую форму придумали специально под композицию с гребцами-байдарочниками. Художница рада, что завод поддержал задумку: теперь форма вазы не просто фон для рисунка, а часть художественного решения.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Ольга Стаферова ]

Креативный директор предприятия Анастасия Праведнова считает, что Дарья не разрушила традиции промысла, а показала их с новой стороны. В этой коллекции спорт стал метафорой силы воли, движения вперед и преодоления себя. При этом главное в народном промысле сохранилось: каждое изделие расписывают вручную.

В Подмосковье также работают Дулевский фарфоровый завод в Ликино-Дулево, предприятия и мастерские Гжельского куста в Раменском округе, выпускающие фарфор и майолику, а также коломенские керамические производства.

Ранее сообщалось, что Гжельский завод выявил копирование своей росписи итальянским брендом.