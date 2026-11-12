Нейросеть в Подмосковье проанализировала более 842 тыс. медицинских снимков

С начала 2026 года в Подмосковье с помощью искусственного интеллекта проанализировали более 842 тыс. медицинских снимков, нейросеть автоматически выделяет участки с возможными патологическими изменениями, требующими дополнительного внимания специалиста. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Искусственный интеллект — это дополнительный инструмент в помощь нашим врачам, который позволяет эффективно работать с большим объёмом медицинских данных», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, ИИ-ассистент позволяет автоматически анализировать рентгеновские снимки, результаты маммографии и флюорографии. Он также выделяет участки с возможными патологическими изменениями. При этом инструмент не заменяет медицинского специалиста - окончательное заключение по результатам исследования формирует врач-рентгенолог.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

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