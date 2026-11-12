Из масляной ловушки — к специалисту: в Дубне горожане выручили попавшую в беду летучую мышь

REGIONS: в Дубне спасли попавшую в ведро с техническим маслом летучую мышь

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Фото: [Медиасток.рф]

В Дубне неравнодушные жители спасли летучую мышь, которая ночью угодила в открытое ведро с техническим маслом. Выбраться самостоятельно зверек не мог — вязкая жидкость сковывала движения. Историю опубликовали в городском сообществе «ЧП Дубна» во «ВКонтакте», сообщил REGIONS.

Увидев барахтающееся животное, люди действовали без промедления: осторожно извлекли его из масляной западни и сразу передали специалисту, разбирающемуся в таких зверьках. Эколог Алексей Свиридов предупредил: попадание в нефтепродукты и технические масла для рукокрылых смертельно.

«Жидкость склеивает тонкие летательные перепонки, лишает шерсть термоизоляционных свойств и вызывает тяжелое токсическое отравление при попытках зверька вылизать себя самостоятельно», — прокомментировал эксперт.

По внешнему виду спасенного зверька пользователи предположили, что это бурый, или обыкновенный, ушан. Такой вид включен в Красную книгу Подмосковья и находится под особой охраной государства.

Ранее сообщалось, что в Лобне ищут способ спасти раненого лебедя.

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