Кислая капуста с яблоками по рецепту из Мелихова: как готовили в усадьбе Чеховых

Музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово» поделился историческим рецептом кислой капусты, которую в усадьбе квасили большими объемами. Согласно дневнику Павла Егоровича Чехова, в 1898 году капусты нарубили 60 ведер, сообщил REGIONS.

В усадьбе Мелихово при Чеховых заготавливали капусту в больших количествах, чтобы домашних запасов хватало до следующего урожая. В дневнике Павла Егоровича Чехова сохранилась запись о заготовке 60 ведер капусты в 1898 году, а осенью с огородов собирали по три-четыре тысячи кочанов.

Капуста была одной из важных заготовок на холодное время года. Ее заготавливали впрок, а для приготовления использовали не только традиционные способы, но и рецепты с дополнительными ингредиентами. Один из таких вариантов — кислая капуста с яблоками, которую тушили в глиняном горшке.

Рецепт предусматривает сочетание квашеной капусты, яблок, лука и масла. В качестве основы для соуса использовалась обжаренная мука, а для вкуса добавлялись сахар и два вида соли.

Что понадобится для приготовления:

1 фунт кислой капусты;

60 граммов кокосового масла;

1 поваренная ложка муки;

простая и растительная соль;

половина луковицы;

4 яблока;

1 ложка сахара;

вода.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Татьяна Замятина ]

Как готовили кислую капусту:

Сначала в глиняный горшок помещали половину масла, затем добавляли кислую капусту и яблоки, нарезанные ломтиками. Все ингредиенты тушили до мягкости.

Для соуса использовали оставшееся масло. На нем обжаривали муку, после чего добавляли нарезанный лук. Когда он подрумянивался, полученную смесь перекладывали в горшок с капустой и яблоками.

Затем блюдо приправляли растительной солью и сахаром, добавляли воду и обычную соль по вкусу. После этого капусту оставляли вариться еще на целый час.

Судя по записи о запасах в Мелихове, осенняя заготовка капусты была масштабной частью хозяйственного уклада усадьбы. Сохранившийся рецепт позволяет познакомиться не только с продуктами, которые использовали во времена Чеховых, но и с особенностями приготовления повседневных блюд конца XIX века.

Хозяйкам на заметку: 1 фунт — это примерно 453 грамма.

Ранее сообщалось, что гастроэнтеролог Пехотина раскрыла интернет-изданию «Подмосковье сегодня» неожиданный секрет квашеной капусты.