Кислая капуста с яблоками по рецепту из Мелихова: как готовили в усадьбе Чеховых
REGIONS: музей «Мелихово» рассказал о капустных заготовках времен Чеховых
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Татьяна Замятина]
Музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово» поделился историческим рецептом кислой капусты, которую в усадьбе квасили большими объемами. Согласно дневнику Павла Егоровича Чехова, в 1898 году капусты нарубили 60 ведер, сообщил REGIONS.
В усадьбе Мелихово при Чеховых заготавливали капусту в больших количествах, чтобы домашних запасов хватало до следующего урожая. В дневнике Павла Егоровича Чехова сохранилась запись о заготовке 60 ведер капусты в 1898 году, а осенью с огородов собирали по три-четыре тысячи кочанов.
Капуста была одной из важных заготовок на холодное время года. Ее заготавливали впрок, а для приготовления использовали не только традиционные способы, но и рецепты с дополнительными ингредиентами. Один из таких вариантов — кислая капуста с яблоками, которую тушили в глиняном горшке.
Рецепт предусматривает сочетание квашеной капусты, яблок, лука и масла. В качестве основы для соуса использовалась обжаренная мука, а для вкуса добавлялись сахар и два вида соли.
Что понадобится для приготовления:
- 1 фунт кислой капусты;
- 60 граммов кокосового масла;
- 1 поваренная ложка муки;
- простая и растительная соль;
- половина луковицы;
- 4 яблока;
- 1 ложка сахара;
- вода.
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Татьяна Замятина]
Как готовили кислую капусту:
Сначала в глиняный горшок помещали половину масла, затем добавляли кислую капусту и яблоки, нарезанные ломтиками. Все ингредиенты тушили до мягкости.
Для соуса использовали оставшееся масло. На нем обжаривали муку, после чего добавляли нарезанный лук. Когда он подрумянивался, полученную смесь перекладывали в горшок с капустой и яблоками.
Затем блюдо приправляли растительной солью и сахаром, добавляли воду и обычную соль по вкусу. После этого капусту оставляли вариться еще на целый час.
Судя по записи о запасах в Мелихове, осенняя заготовка капусты была масштабной частью хозяйственного уклада усадьбы. Сохранившийся рецепт позволяет познакомиться не только с продуктами, которые использовали во времена Чеховых, но и с особенностями приготовления повседневных блюд конца XIX века.
Хозяйкам на заметку: 1 фунт — это примерно 453 грамма.
Ранее сообщалось, что гастроэнтеролог Пехотина раскрыла интернет-изданию «Подмосковье сегодня» неожиданный секрет квашеной капусты.