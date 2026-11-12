Три литра за раз: теленок-рекордсмен Лосяш родился на историческом животноводческом комплексе под Истрой

REGIONS: бычок Лосяш из Истры выпивает три литра молока за одно кормление

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая]

Пятидневный бычок по кличке Лосяш, родившийся в отделе отдаленной гибридизации под Истрой, уже обратил на себя внимание: за одно кормление он выпивает три литра материнского молока с молозивом. Для такого возраста это заметно выше обычного, сообщил REGIONS.

«Вот такой ласковый Лосяш у нас родился на прошлой неделе. В стандартный бокс не поместился из-за своих богатырских габаритов. Расти, малыш, сильным и здоровым!» — рассказали о новорожденном сотрудники комплекса.

Биолог Анастасия Короткова пояснила: телята примерно пяти дней обычно съедают за раз полтора-два литра, а за сутки — около шести-восьми литров, распределенных на четыре-шесть кормлений.

«Три литра за один присест — это заметно выше среднего, и это прекрасный показатель. Именно молозиво и молоко в первые дни жизни закладывают иммунитет и будущий рост теленка. Такой аппетит в пять дней говорит о том, что малыш здоров, активен и у него отличный потенциал. Судя по всему, имя Лосяш он будет оправдывать не только характером, но и комплекцией», — говорит эксперт.

Место появления Лосяша на свет тоже примечательно. Комплекс, ранее известный как научно-экспериментальное хозяйство «Снегири», работает с 1953 года, а с 1956-го здесь изучают гибриды черно-пестрой породы крупного рогатого скота и зебу — горбатых теплолюбивых коров. Поэтому каждый теленок здесь воспринимается не только как радость, но и как научное событие федерального значения.

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова осваивала сити‑фермерство в Подмосковье.

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