В Пушкине стартовало благоустройство территории у новой детской поликлиники

В городе Пушкино на проезде Розанова продолжается строительство детской поликлиники на 400 посещений в смену, на площадке ведутся работы по благоустройству: устройству асфальтового покрытия вокруг здания, укладке брусчатки на тротуарах, установке ограждения, а также производятся отделочные работы внутри здания. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы Подмосковья «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» за счет бюджетных средств, их планируют завершить в 2027 году.

В 5-этажном здании общей площадью 9,4 тыс. кв. м появятся клинико-диагностическая лаборатория, педиатрическое и инфекционные отделения, кабинеты функциональной диагностики, отделения специализированного приема, неотложной помощи, хирургическое и стоматологические отделения и не только. На прилегающей территории оборудуют парковочное пространство, детскую игровую площадку, места для отдыха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.