Из-за невыплат за работу: конфликт на стройке в Москве привел к гибели приезжего рабочего

На строительной площадке в Москве погиб один из рабочих, сообщил телеграм-канал канал Следственного комитета Российской Федерации.

По данным ведомства, информация об инциденте появилась в соцсетях. Согласно предварительной версии, конфликт между приезжими рабочими возник из-за невыплат за проделанную работу. Во время ссоры один из ее участников применил колото-режущие предметы.

«В результате происшествия один человек скончался», — указано в сообщении ведомства.

По информации ведомства, сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело. Председатель Следственного комитета Российской Федерации дал официальное поручение руководителю Главного следственного управления СКР по городу Москве Д. В. Беляеву.

В рамках поручения руководителю необходимо представить подробный доклад, который должен содержать информацию о текущем ходе расследования по уголовному делу, а также обо всех обстоятельствах, которые были установлены на данный момент.

Контроль за исполнением данного поручения был возложен непосредственно на центральный аппарат ведомства, что подчеркивает его важность и приоритетный характер.

