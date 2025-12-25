«Мы до сих пор не верим»: отец вероятного исполнителя взрыва в Москве впервые вышел на связь

Родственники и односельчане 24-летнего Павла из села Каменка Ивановской области не могут поверить в то, что молодой человек мог быть причастен к взрыву в Москве, унесшему жизни двух сотрудников ДПС.

Его отец в эксклюзивном интервью RT заявил, что сын, по его мнению, мог стать жертвой мошенников. Трагедия произошла 24 декабря на Ясеневой улице, когда полицейские решили проверить подозрительного человека рядом со своим служебным автомобилем. В результате взрыва погибли оба офицера и сам подрывник.

«Мы до сих пор не верим. Поселок у нас маленький, все соболезнуют», — цитирует мужчину Telegram-канал RT.

Мужчина рассказал, что его сын последний год жил у бабушки, и хотя они редко общались, замкнутости в его поведении он не замечал. Эта информация частично расходится со словами одноклассницы Павла, также опрошенной RT. По ее версии, молодой человек жил с мамой в том же селе Каменка, а к бабушке приходил помогать вместе с братом. Она также уточнила, что подозреваемый окончил автотранспортный колледж в Иваново и работал на фабрике.

В ГУ МВД России подтвердили, что погибшие при исполнении служебных обязанностей полицейские были молодыми офицерами. Следственный комитет рассматривает версию, согласно которой погибший на месте 24-летний Павел и был исполнителем взрыва. Мотивы его действий сейчас устанавливаются.

Ранее сотрудникам силовых структур напомнили про главные правила защиты от диверсий украинских спецслужб.