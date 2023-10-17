Избинг: В России есть предпосылки для развития нового туристического направления

Только россияне привыкли к кемпингу и глэмпингу, как появилось новое направление - избинг, которое только набирает обороты, но уже крайне популярно.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, что путешественнику предложено поселиться в деревянный дом с печью. Кажется, будто турист перенесся в древний мир, но параллельно с этим он пользуется всеми цивилизованными открытиями: электроэнергией и водоснабжением. Спикер отметил, что подобные предложения на туристическом рынке называются интегрированными продуктами.

«Люди погружаются в историю архитектуры и быта», - рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин

Спикер уверен, что избинг быстро станет одним из любимых видов отдыха. Важно позволить россиянам отдыхать в таком формате в любой сезон года.

«Если говорить про глэмпинг, таких объектов уже около четырехсот по РФ. На этот и следующий год выделено 10 млрд рублей на их строительство, а также на возведение отелей», – считает эксперт Юрий Барзыкин

Глэмпинг – вид отдыха, который пользуется спросом. В комитете по туризму Москвы рассказали, что горожане часто выбираются в другие города на выходные и выбирают преимущественно глэмпинг. В пресс-службе Национального туроператора АЛЕАН высказали мнение, что избинг также быстро распространяться по РФ, как глэмпинг, не будет. Причина – сначала необходимо вложить много денег, чтобы строить оборудованные комфортабельные избы.

«Во-первых, удовольствие не из дешевых. Во-вторых, у каждого второго жителя мегаполиса или у его родителей есть собственный «избинг» от шести соток и более, расположенный в определенной доступности от дома», - рассказали корреспонденту издания «Абзац» в пресс-службе Национального туроператора АЛЕАН

В Министерстве культуры и туризма Московской области рассказали, что изибинг – это экспериментальный проект. Окунуться в эпоху прошлого можно только в Ивановской области. Если будет разрешено, в Подмосковье туристическое течение будет быстро представлено клиентам.

Эксперт Юрий Барзыкин уверен, что новое направление особенно заинтересует иностранцев из-за своей необычности и уникальности.