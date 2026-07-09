Ливень в Москве может повлиять на расписание полетов

Минтранс России предупредил о возможных изменениях в расписании полетов и отменах рейсов в московском авиаузле из-за ухудшения погоды. Согласно прогнозам, с ночи на пятницу, 10 июля, и до конца выходных в столичном регионе ожидаются сильные дожди, местами грозы и порывистый ветер до 15–20 метров в секунду, передает РИА Новости .

В ведомстве пояснили, что такие погодные условия могут ограничить возможность взлета и посадки воздушных судов. В связи с этим пассажирам рекомендовано внимательно следить за статусом своего рейса с помощью онлайн-табло и официальных чат-ботов авиакомпаний и аэропортов.

Службы аэропортов переведены на усиленный режим работы. Для обслуживания самолетов и пассажиров задействуют дополнительный персонал. В Минтрансе также посоветовали заранее продумать маршрут до аэропорта — из-за непогоды возможны затруднения на дорогах.

Работа воздушного транспорта в Московской области находится на особом контроле специалистов Минтранса, Росавиации и Ространснадзора. Безопасность полетов остается абсолютным приоритетом для всех авиационных служб.

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