Ученые назвали не уступающий в эффективности диетам способ похудения

Профессор Аделаидского университета Леони Хайлбронн провела масштабное исследование, результаты которого опубликованы в журнале Clinical Nutrition . Оно показало, что интервальное голодание работает не хуже классических низкокалорийных диет, хотя устроено совершенно иначе.

В эксперименте участвовали более 200 взрослых с избыточным весом. На протяжении полутора лет они придерживались одного из трех режимов: интервального голодания с коридором 16/8 (16 часов голода, 8 часов приема пищи), низкокалорийной диеты или стандартных рекомендаций без строгих ограничений.

Участники интервальной схемы и те, кто считал калории, потеряли в среднем около 7 кг. В контрольной группе вес снизился лишь на 2 кг. При этом между двумя диетическими группами не было значимой разницы по весу, уровню сахара и жиров в крови.

Интересная деталь, которую отметила профессор Хайлбронн, — участники интервального голодания реже сообщали о необходимости постоянного самоконтроля. При классической диете около 15% успеха объяснялись именно сознательными ограничениями. Ученая пришла к выводу, что оба подхода одинаково действенны, и выбор между ними должен основываться на личных предпочтениях, а не на предполагаемой результативности.

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