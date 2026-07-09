В Минздраве Подмосковья назвали фейком видео с главврачом Мытищинской больницы об отсутствии бензина в городе

Зампред Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин заявил, что видео с главврачом Мытищинской больницы об отсутствии бензина в городе является фейком.

В соцсетях распространяется видео, в котором якобы главврач Мытищинской больницы говорит, что в городе нет бензина даже для автомобилей скорой помощи и медики не могут выезжать на вызовы.

«Минздрав Подмосковья официально заявляет, что данный материал ФЕЙК. За основу взято видео врача, который комментирует состояние пострадавшего и оказание ему медицинской помощи. На видео главный врач Красногорской, а не Мытищинской больницы. Подмосковная скорая помощь полностью обеспечена топливом и работает в штатном режиме», - подчеркнул Забелин.

Ресурс «Война с фейками» обратил внимание на то, что в канале, который первым опубликовал видео, превалируют материалы на тему якобы нехватки бензина в России. В описании роликов при этом — текст на украинском языке.

Фото: [ Пометка об источнике аудио красноречиво намекает на страну ]

Жителей Подмосковья призвали перепроверять информацию, публикуемую в социальных сетях, и доверять только официальным источникам.