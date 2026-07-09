Скрытая угроза: психиатр объяснил, почему неопределенность опаснее плохих новостей

В эфире радио РБК врач-психиатр, нарколог и специалист по тревожным расстройствам Андрей Хватков проанализировал состояние современного общества. По его словам, несмотря на повышенный уровень нервозности, ситуация остается стабильной, и о массовой панике речи не идет.

Неопределенность как фундамент тревоги

Главным фактором, провоцирующим тревожное состояние, является не столько сами негативные события, сколько ощущение неопределенности. Человеческая психика крайне болезненно реагирует на невозможность спрогнозировать будущее — от ближайших дней до долгосрочной перспективы.

По словам Хваткова, тревога часто трансформируется в хроническую усталость и раздражительность. При этом врач отмечает важное различие: тревожное состояние само по себе не является прямой причиной агрессивного поведения, оно скорее истощает внутренние ресурсы человека.

Информационный шум против живого общения

Андрей Милехин, основатель исследовательского холдинга РОМИР, дополнил картину, указав на роль информационной среды. Согласно его наблюдениям:

Группа риска: люди, которые непрерывно мониторят новостные ленты и проводят много времени в социальных сетях, демонстрируют наиболее высокий уровень тревожности.

Группа устойчивости: более психологически стабильными остаются те, чей фокус внимания смещен на живое общение с близкими, чтение книг и реальные социальные связи.

Эксперты сходятся во мнении, что фильтрация потребляемой информации и укрепление личных контактов являются эффективными методами профилактики тревожных расстройств в текущих условиях.