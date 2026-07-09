Доверие растет: продажи Москвича М70 взлетели на треть всего за один месяц

Автозавод «Москвич» подвел итоги продаж за июнь 2026 года, продемонстрировав позитивную динамику спроса. За отчетный период было реализовано 119 экземпляров кроссовера М70, что на 32% превышает показатели мая. В пресс-службе предприятия связывают такой рост с повышением уровня доверия российских потребителей к модели и ее высокой востребованностью, пишет РБК.

Характеристики и оснащение модели

Модель «Москвич М70», продажи которой стартовали в марте 2026 года, представляет собой локализованную версию китайско-британского кроссовера MG HS. На данный момент автомобиль предлагается покупателям в двух вариантах бензиновых силовых установок:

Базовая версия: двигатель объемом 1,5 литра мощностью 150 л. с.;

Топовая версия: агрегат объемом 2 литра мощностью 200 л. с.

Все текущие модификации оснащены передним приводом. Начальная стоимость кроссовера установлена на уровне ₽2 689 000.

Планы по расширению линейки

Успешные продажи М70 стимулируют завод к дальнейшему развитию проекта. Еще в июне компания объявила о начале тестирования полноприводной версии кроссовера. Ожидается, что модификация с приводом 4×4 поступит в продажу в ближайшее время, что может дополнительно укрепить рыночные позиции модели в сегменте городских SUV.