Экономист дал три совета по грамотному накоплению средств

Заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС Александр Абрамов в беседе с « Лентой.ру » рассказал о простых правилах накопления средств. По его словам, для успешного сбережения важны три составляющие: простота, надежность и готовность сделать первый шаг.

Экономист посоветовал прежде всего сформировать внутреннюю установку о необходимости иметь деньги на непредвиденный случай, чтобы избежать жизни от зарплаты до зарплаты. Абрамов рекомендовал разделить финансовые цели: сначала сформировать страховой резерв, а затем думать о пенсионных накоплениях.

На начальном этапе, по его мнению, лучше всего использовать банковские депозиты. После того как человек освоится, можно переходить к более сложным инструментам — государственным облигациям, фондам денежного рынка или облигациям надежных эмитентов. Инвестировать через паевые фонды Абрамов советовал только с низкой комиссией — не более 0,7% от стоимости активов за управление.

Главный принцип, по словам эксперта, — не строить сложных комбинаций и двигаться постепенно, от простых решений к более сложным. Это позволит избежать ошибок и сохранить уверенность в своих действиях.

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