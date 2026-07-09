Хватит терять деньги: названы лучшие инструменты для первых инвестиций

Создание надежного финансового резерва — задача, требующая дисциплины и системного подхода. Об этом рассказал заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС Александр Абрамов в беседе с «Лентой.ру».

Первый шаг: психология накопления

Основа финансового благополучия начинается с изменения мышления: отказ от жизни «от зарплаты до зарплаты» в пользу планирования. Эксперт рекомендует четко разделять цели:

Страховой резерв (подушка безопасности): приоритетная задача для защиты от непредвиденных жизненных обстоятельств.

Долгосрочные сбережения: средства для инвестиций в будущее, включая пенсионные накопления.

Инструменты для начинающих: простота — залог успеха

Экономист предостерегает от попыток использовать сложные финансовые схемы без должного опыта. На начальном этапе важно выбирать понятные и надежные инструменты:

Банковские вклады: оптимальный старт для накопления первой «подушки безопасности».

Государственные и корпоративные облигации: надежные инструменты для тех, кто готов переходить к следующему этапу инвестирования.

Паевые инвестиционные фонды (ПИФы): удобный способ инвестирования через крупные управляющие компании.

Важные нюансы при выборе ПИФов

При выборе инвестиционных фондов Александр Абрамов советует обращать внимание на размер комиссии за управление. По мнению эксперта, этот показатель не должен превышать 0,7% от стоимости активов. Высокие комиссии могут существенно снизить итоговую доходность ваших сбережений.

Стратегия эксперта проста: создание резерва, использование понятных инструментов и постепенное погружение в финансовую грамотность без лишнего риска.