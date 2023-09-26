Ижевск скорбит: Прошел год с момента расстрела 18 учеников и педагогов школы №88

Трагедия произошла ровно год назад, 26 сентября 2022 года, в Ижевске в школе № 88. В нынешнем году уже в первый день осени возле здания общеобразовательного учреждения открыли сквер памяти погибших, сообщает udm-info.ru .

Сквер посетители ученики, родители, педагоги. В центре расположен мемориал из камня, на котором нанесено стихотворение ученицы школы. Рядом стоят скамейки, высажены березы, сооружены альпийские горки. Над камнем размещена инсталляция в виде летящих журавлей, а на самом мемориале выбиты имена погибших, в числе которых были дети.

Ранее в честь погибших была высажена аллея памяти. Она расположена возле Крестовоздвиженской часовни. Символично, что с одной стороны посадили 18 деревьев – это число погибших в тот день людей. Напротив растет 26 растений – дата трагедии. Место выбрано не случайно – в часовне до сих пор собираются люди, которые молятся за здравие тех, кому в тот день удалось выжить, ведь было ранено 23 человека. Также горожане молятся за упокой души убиенных.

В тот день нападение на школу совершил выпускник учебного заведения. Он зашел в здание и сразу начал стрелять из двух пистолетов. Сначала убил охранников, а потом просто шел по коридору и стрелял в каждого, кто попадался на пути. 34-летний Артем Казанцев поддерживал взгляды одной из террористических организаций, которая запрещена на территории России. Известно, что у него есть психическое заболевание, из-за чего мужчина имеет инвалидность.