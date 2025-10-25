«Я готов за это спорить»: главный раввин Днепра назвал точную дату окончания СВО

Главный раввин города Днепр (бывший Днепропетровск) Шмуэль Каминецкий уверен, что конфликт на Украине завершится до 15 января 2026 году, сообщило издание «Газета. ру» со ссылкой на телеграм-канал украинского издания «Страна.ua».

Шмуэль Каминецкий высказал мнение, что конфликт мог бы закончиться даже раньше прогнозируемого периода, однако во время новогодних праздников у лидеров стран не будет возможности решать данный вопрос. Спикер предложил всем, кто присутствовал в зале, в случае правдивого прогноза встретиться снова и поднять тост за жизнь (большой лехаим).

«Война закончится через два месяца. Я готов за это спорить», — заявил он.

Раввин Днепра Каминецкий отметил, что его прогноз не стоит связывать с пророчеством. Он рассказал, что общается с людьми из Европы и США, которые имеют контакты с разными политиками. Спикер заверил, что после окончания СВО на Украину начнут в большом количестве приезжать туристы. Иностранные инвесторы заявят о намерении оказывать стране помощь. Раввин уверен, что все сказанное им, осуществится именно в 2026 году.

