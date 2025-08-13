«Я вас всех расстреляю»: подполковник полиции пригрозил защитникам парка «Территория детства»

Читатели ИА «Взгляд-инфо» предоставили редакции видео, на котором зафиксирован конфликт между активистами Саратова и сотрудником правоохранительных органов. Во время беседы правоохранитель предупредил, что при необходимости имеет право применять огнестрельное оружие.

По информации издания, активисты пришли в саратовский парк «Территория детства». В городе сложилась неоднозначная ситуация. На территории парка намерены построить школу. Горожане согласны, что появление объекта улучшит жизнь местных жителей. Вблизи находится гимназия, где дети вынуждены учиться в две смены из-за ее переполненности.

По данным издания, конфликт начался из-за сруба деревьев. Подобные меры необходимы для расчистки территории под строительство школы. Горожане обращаются к местной власти с просьбой продумать строительство так, чтобы не наносить урон растениям. Люди пришли в парк для контроля ситуации. Сначала их не пускали представители коммунальных предприятий. Сотрудники вызвали полицию. Жители поделились с редакцией видео.

«Будет необходимость, я вас всех расстреляю. Если будет на то основание», — в ходе разговора сказал жителям подполковник полиции Геннадий Болтышев.

По данным телеграм-канал Baza, строительная площадка — культурно-историческое общественное пространство. Именно по этой причине местные жители выступают против строительных работ. На территории городского парка расположен Мемориал Аллеи пионеров-героев, который имеет важное значение для жителей. Конфликт между властями и общественниками начался полгода назад.

