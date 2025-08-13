«Полвека жили как на вулкане»: жители Владивостока 45 лет страдали из-за разрушенного колодца

Жители Владивостока рассказали, как на протяжении 45 лет местные власти не могли решить проблему с разрушенным канализационным колодцем, сообщил vostokmedia.com.

Жительница дома № 35 на Воропаева Ирина Крикунова рассказала, что о проблеме с канализацией соседи предупредили сразу после переезда в 1980 году. Особенно тяжело приходилось людям, которые жили на первом этаже: стоки протекали в квартиры. Жильцам приходилось проводить генеральную уборку, проветривать помещения. Со временем образовался грибок. Пользоваться канализацией, по словам Ирины, было невозможно.

«Мы 45 лет куда только не обращались — от тех еще губернаторов до общественных приемных различных организаций и партий», — рассказали жильцы дома.

По информации издания, жильцы решили обратиться к заместителю главы администрации Владивостока Роману Чернявскому. Он внимательно выслушал суть проблемы и пообещал, что до сентября она будет решена. На место прибыли специалисты, которые демонтировали разрушенный колодец и сделали новый. Ирина отметила, что рабочие практически не отдыхали. Они сочувствовали жильцам, которым на время работ перекрыли воду. Теперь новый колодец соединен траншеей с другой емкостью, куда и стекают стоки. Осталось только благоустроить территорию.

«Полвека мы жили как на вулкане. А теперь — как люди! За два дня!!! И 50 лет!» — заявили жильцы.

Роман Чернявский отметил, что дом с ранее разрушенной канализацией — бывшее ведомственное жилье. Для устранения проблемы понадобилось проводить заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, выделять средства и искать подрядчика.

«Сейчас остались формальности — принять это на баланс города, а в дальнейшем передать Приморскому водоканалу. Но, главное, что уже сейчас проблема у людей решена», — рассказал заместитель главы администрации Владивостока Роман Чернявский.

Ранее сообщалось, что ставропольчанка привела в пример реакцию властей Подмосковья на решение проблем.