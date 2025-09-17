«Яд не исчезает при обработке»: почему российские грибники игнорируют опасность осеннего строчка?

Пользователи соцсетей делятся фотографиями опасного гриба, найденного в лесах Свердловской области, сообщил tagilcity.ru. Россияне игнорируют информацию о яде и собирают грибы.

По информации издания, найденный гриб — осенний строчок. Он содержит яд, который не исчезает при любой термической обработки продукта. Гриб не привлекает внимание даже внешне: он неопрятный и помятый.

«Несмотря на его опасность, некоторые все же рискуют собрать этот гриб», — сообщил tagilcity.ru.

Врачи Свердловской области призывали граждан к бдительности. Многие грибы могут стать причиной ботулизма. Особенно риск заражения возрастает, если любители «тихой охоты» конверсируют грибы для употребления в пищу зимой. В 5-10% случаев блюдо может стать летальным для человека. У заболевших не всегда поднимается температура. Распространенные первые симптомы — головная боль, тошнота, затрудненная речь, нарушение зрения, паралич.

По словам медикам, не стоит перерабатывать гнилые и порченые грибы. При приготовлении важно точно соблюдать пропорции ингредиентов, предварительно хорошо вымыв грибы. Рекомендовано не покупать консервированные грибы у незнакомых людей, которые продают товар в нелицензированных торговых точках.

