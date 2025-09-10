Жители Подмосковья нашли в парке редчайший вонючий гриб

Жители подмосковной Лобни нашли во время прогулки по городскому парку нашли редкий гриб веселка обыкновенная (Phallus impudicus), занесенный в Красную книгу Московской области. Об этом сообщает издание REGIONS.

Гриб веселка примечателен уникально длинным жизненным циклом и развитием. Первая стадия — так называемое яйцо — плотное и упругое образование, скрытое в лесной подстилке. При разрезании внутри обнаруживается желеобразная субстанция и зачаток шляпки, уже на этом этапе издающий запах редьки. Вторая стадия наступает стремительно: гриб вырастает со скоростью до 5 миллиметров в минуту, формируя полую ножку и шляпку, покрытую спороносной слизью.

Резкий запах гниющей плоти, который издает зрелый гриб, служит эффективным механизмом распространения. Он привлекает мух, переносящих споры на новые территории. Именно этот аромат делает находку заметной за десятки метров.

Несмотря на известность в народной медицине, официального медицинского признания целебные свойства веселки не получили из-за отсутствия масштабных клинических испытаний. Юристы предупреждают: сбор этого краснокнижного гриба запрещен законом. За его уничтожение предусмотрен административный штраф для граждан в размере от 2500 до 5000 рублей с конфискацией как самой добычи, так и орудий сбора.

