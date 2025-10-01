Юрист рассказал, что некоторые призывники притворялись гомосексуалистами* для отсрочки от армии

Глава группы юристов Александр Бударагин рассказал, что некоторые российские призывники пытаются обмануть комиссию для получения отсрочки от армии: притворяются гомосексуалистами*, психически больными людьми или хулиганами, сообщил inkazan.ru. Однако процент таких призывников заметно снизился.

Эксперт рассказал, что опытные специалисты выявляют случаи обмана. По его словам, призывники находят информацию, как получить отсрочку. В практике главы группы юристов были случаи, когда молодые люди пытались уклониться от службы в армии с давлением и болезнями почек.

«Из практики скажу, что увеличилось число обжалований решений призывных комиссий по КАС РФ, особенно по Москве», — заметил эксперт.

Александр Бударагин отметил, что только сотрудники военкоматов могут предоставить достоверные данные о проценте здоровых призывников. По информации эксперта, процент точно увеличился.

По информации издания, прокуратура Республики Татарстан ранее периодически сообщала о случаях наказания для уклонистов. Анализ Inkazan показал, что в последнее время подобных новостей нет. Это может свидетельствовать о том, что молодые люди на фоне проведения спецоперации стали более ответственно относиться к службе в армии и не ищут способы отсрочки. Молодежь стала более патриотичной.

*ЛГБТ-движение признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена.