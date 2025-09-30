Правозащитник рассказал, как подростку с аутизмом присвоили категорию годности к военной службе «Б-4»

Правозащитник Дмитрий Волнухин рассказал, что до начала призыва гражданам, имеющим право на отсрочку, необходимо заранее подготовить необходимые справки, сообщил muksun.fm.

Правозащитник Волнухин напомнил, что право на отсрочку есть у граждан, которые обучаются в вузе или техникуме, имеют противопоказания по здоровью или связаны определенными семейными обстоятельствами. Во избежание возможных инцидентов эксперт рекомендует заранее взять справки из больницы, места учебы или других организаций.

Правозащитник привел случай из практики. Подростку с синдромом двигательных нарушений и аутизмом при прохождении медкомиссии указали форму «Б-4». Это значит, что гражданин годен с определенными ограничениями. По словам эксперта, требовалась выдача формы «В» — не подлежит призыву в мирное время. Понадобилось много времени, чтобы получить необходимые документы. Эксперт напомнил, что отправка первых срочников в ряды российских войск в 2025 году начнется 15 октября. Важно до этого времени исключить любые ошибки.

«Времени на „раскачку“ у призывников, имеющих законное право на отсрочку либо освобождение от призыва, нет. Собирать необходимую документацию необходимо уже сегодня», — предупредил правозащитник.

По информации издания, в случае игнорирования требования появиться в военкомате гражданина привлекают к административной или уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что с 1 октября по указу президента Путина об осеннем призыве в России призовут 135 тыс. срочников.