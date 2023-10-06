Кабмин Нидерландов согласовал сумму третьего пакета помощи для Киева

В 2023 году Нидерланды в рамках третьего пакета помощи выделят Киеву 102 миллионов евро. Информация размещена на сайте кабинета министерств .

Деньги намерены распределить таким образом: 30 миллионов евро передадут Украине для закупки газа и необходимых комплектующих для ремонта электростанций. В преддверии начала отопительного сезона такая поддержка окажется актуальной для Киева.

Еще 12 миллионов намерены выделить для МВФ. Организация дает Киеву деньги в долг, чтобы в стране могли проводить различные реформы.

В рамках третьего пакета помощи расходы на военную помощь не предусмотрены. Изначально Нидерланды сообщали, что намерены передать 2,5 миллиарда евро до конца года. В настоящее время Киев получил 1,9 миллиарда евро.

Из 102 миллионов евро 60 миллионов выделят для развития голландских компаний, которые намерены оказывать помощь в восстановлении Украины.

На сайте также размещена информация для беженцев из Украины, как оформить необходимые документы и получить помощь. При этом, отмечено, что приток беженцев – это большая проблема для правительства.

Беженцы должны зарегистрироваться. Украинцы могут находиться на территории Нидерландов 90 дней, но при необходимости срок будет продлен.