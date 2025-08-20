Как безобидная пятничная рюмка превращается в проблему? Эксперт назвала тревожные звонки

Психолог отметила, что в жизни каждого человека есть разные сложные периоды. Иногда человек, который ранее не прибегал к алкоголю, начинает злоупотреблять. По мнению Родновой, процесс происходит постепенно. Сначала человек употребляет алкогольные напитки по праздникам. Однако со временем начинает пить каждую неделю, например, по пятницам. Тревожными знаками эксперт считает привычку выпивать несколько раз в неделю.

Эксперт опровергла миф, что бутылка или две бутылки пива не приносят организму вреда. Постепенное увеличение дозы алкоголя или переход на более крепкий алкоголь — также сигнал для близких людей о проблемах с зависимостью.

«Если человек считает, что для снятия стресса, чтобы расслабиться, переключиться после тревожной ситуации, ему нужно выпить, то это признак алкоголизма. Если человек не выпивает в компании, а начинает употреблять спиртные напитки в одиночестве, начинает скрывать употребление алкоголя от близких, уменьшает количество выпитого, избегает обсуждения этой темы, то это тоже говорит о начинающемся алкоголизме», — подчеркнула она.

Ранее нарколог объяснил, как отличить бытовое пьянство от начинающейся алкогольной зависимости.