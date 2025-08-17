Нарколог объяснил, как отличить бытовое пьянство от начинающейся алкогольной зависимости

Алкогольная зависимость развивается незаметно, и многие люди даже не подозревают, что уже перешли грань между умеренным употреблением и болезнью. Об этом заявил главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Калининградской области Игорь Ли в прямом эфире на платформе «ВКонтакте».

Специалист предупредил, что регулярное употребление алкоголя хотя бы раз в неделю может быть первым шагом к формированию зависимости.

По словам Ли, на начальных стадиях алкоголизма человек сохраняет контроль — пьет «только по праздникам» или «для расслабления». Но со временем доза увеличивается, а поводов становится больше.

Один из тревожных сигналов — похмелье. Если после вечера с алкоголем наутро возникает желание опохмелиться, это уже говорит о формировании физической зависимости, отметил специалист.

Особую опасность, по словам врача, представляет пиво. Многие считают его безобидным алкогольным напитком, однако регулярное его употребление может привести к серьезным последствиям.

По словам Ли, пиво содержит фитоэстрогены, которые нарушают гормональный баланс, и систематическое употребление напитка повышает риск развития алкоголизма.

Вторая стадия зависимости формируется в течение 6-12 лет. Как отметил медик, к этому времени человек уже не может отказаться от спиртного, но продолжает отрицать наличие зависимости.

Специалист посоветовал обратить внимание на ранние признаки, включающие увеличение частоты употребления спиртного, поиск поводов выпить, а также ухудшение самочувствия без алкоголя, чтобы предотвратить более серьезные последствия.

