Как любовь к родине и семейная история привели предпринимателя к выращиванию подсолнухов

Арстан Ахметов рассказал, что выращивание подсолнухов требует поэтапной подготовки. Важно уделить внимание почве: ее удобряют и обрабатывают. Меры принимают перед каждым новым посевом. Эксперт уверен, что для хорошего урожая требуется современная специализированная техника качественных брендов.

По мнению Ахметова, современная техника также помогает в работе молодых специалистов. Отрасль заинтересована в привлечении кадров. Предприниматель рассказал, что решил заниматься выращиванием культур из-за любви к малой родине. Его семья была связана с земледелием. После победы в Великой Отечественной войне прадед работал управляющим на землях в Саратовской области. Дед и отец трудились в колхозе, причем папа застал распад Союза и колхозов. Предприниматель решил, что его долг — связать профессиональную деятельность с сельскохозяйственной сферой.

«Это моя родная земля. Тут выращивали зерновые, бобовые, масличные культуры. В советское время, правда, в основном зерновые. И я решил снова вернуться сюда, на свои родные земли, начать с этого», — рассказал предприниматель,

