«В кадре держалась хорошо»: огромная луковица доставлена из Подмосковья в Аптекарский огород

В Москве в Аптекарском огороде состоится торжественное открытие выставки самого громадного урожая в РФ «Овощи-гиганты». Садовод из Электрогорска Александр Чусов возил выращенную больших размеров луковицу на съемку в столицу. Овощ также предварительно взвесили, сообщил REGIONS.

Садовод из Подмосковья ранее рассказал, что вырастил гигантский лук весом 5 кг и побил собственный прошлогодний рекорд. Экземпляр размером 3628 кг горожанин намерен представить на престижной выставке. Александр Чусов открыто делится в соцсетях, как проходит подготовка к мероприятию. В шутливой форме он отметил, что на фотосессии луковица немного нервничала.

«Луковицу возил на съемки. В кадре держалась хорошо, но немного нервничала», — написал Чусов в соцсетях.

Садовод признался, что будет рад поддержке. Он пригласил жителей Павлово-Посадского городского округа в Аптекарский огород, чтобы разделить с ним все эмоции важного дня.

«Финал всероссийского чемпионата по выращиванию гигантского урожая — взвешивание и фиксация в Книге рекордов России состоится 19 сентября. С 20 сентября и около месяца — праздничная выставка „Овощи-гиганты“. Приглашаю поболеть за нас!» — написал Чусов.

По информации издания, столичная выставка состоится по адресу: Проспект Мира 26/1. Возрастные ограничения для гостей отсутствуют.

Ранее сообщалось, что глава Талдомского округа Крупенин вырастил на даче гигантские помидоры.