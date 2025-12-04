Как не потерять квартиру из-за одного документа: пошаговый разбор рисков временной прописки

Юрист из Подмосковья Николай Метелица объяснил в беседе с REGIONS, на какие ключевые моменты необходимо обратить внимание при оформлении временной регистрации для арендатора квартиры.

Юрист предупредил, что после оформления временной регистрации попросить арендатора покинуть жилье до истечения срока договора достаточно сложно. Если возникнет конфликт, то решать его придется в суде. Собственнику предстоит документально доказать, что человек нарушил требования: своевременно не оплачивал аренду, испортил имущество или мешал покою соседей.

Юрист отметил, что временная прописка приведет к увеличению стоимости коммунальных услуг. При составлении договора важно учесть все нюансы. Например, стоимость вывоза мусора рассчитывается для количества проживающих людей. Однако эксперт обращает внимание и на более серьезные риски.

«Адрес квартиры, где кто-то прописан, может быть использован в самых разных сделках. Если арендатор окажется недобросовестным, собственнику придется доказывать, что он не имеет отношения к этим действиям, а это долгий и сложный процесс», — предупредил юрист.

Юрист предупредил, что прописанный человек имеет право внести без ведома собственника данные о несовершеннолетнем ребенке. Однако при выписке владелец недвижимости столкнется с проблемой. Особенно если у родителя нет собственного жилья. Аналогичные сложности могут возникнуть с регистрацией инвалидов или пожилых людей. Суд может защищать их права.

