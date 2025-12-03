Риелтор рассказал, как избежать проблем при аренде жилья

Попасть в неприятную ситуацию с арендой жилья, как в истории калининградской пенсионерки, вернувшейся в собственную сданную квартиру, проще, чем кажется. По словам основателя Гильдии риелторов Константина Апрелева, корень большинства подобных конфликтов лежит в поверхностном подходе к оформлению сделки и невнимательности арендатора на старте. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По его словам, чтобы обезопасить себя, необходимо до подписания договора убедиться в добросовестности собственника и его реальных намерениях сдать жилье, а не решить временные свои проблемы за ваш счет. Ключевой момент — детализированный договор. В нем должна быть не только сумма и сроки оплаты, но и подробная опись имущества, правила пользования жильем и, что критически важно, четкий порядок расторжения соглашения. Эти, казалось бы, формальности становятся главной защитой от неожиданностей.

Эксперт добавил, что последствия пренебрежения такими мерами могут быть затратными и эмоционально истощающими. Если арендодатель нарушает условия, необходимо фиксировать все документально и готовиться к судебному разбирательству для возврата средств. Однако суд — это время и дополнительные расходы, поэтому иногда разумнее просто съехать, вернуть деньги и направить силы на поиск нового, более надежного варианта.

По его мнению, безопасная аренда — это вопрос грамотного документооборота и проверок. Наилучший способ минимизировать риски — обратиться к профессиональному риелтору, который адаптирует типовой договор под ваши конкретные условия, пропишет все спорные моменты и превратит аренду из лотереи в предсказуемую и спокойную сделку. Экономия на услугах специалиста на старте может обернуться куда большими потерями в будущем.

