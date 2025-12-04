Как не потерять права в 2026 году: юрист рассказал о нововведениях для автомобилистов

Эксперт отметил, что масштабного пересмотра системы штрафов не намечается, однако ряд новых поправок и уточнений вступит в силу. Управление автомобилем с просроченными водительскими правами будет приравниваться к езде без прав. За это нарушение по статье 12.7 КоАП предусмотрен штраф для самого водителя от 5 до 15 тыс. руб. Кроме того, владелец транспортного средства, передавший управление такому лицу, может быть оштрафован на 35 тыс. руб.

Важное изменение касается автомобилей, ранее зарегистрированных на Украине, а также на территориях Донецкой и Луганской Народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Для них установлен окончательный срок для перерегистрации в России — до 1 января 2026 года. По истечении этой даты эксплуатация таких машин без российских номеров будет считаться нарушением.

Также корректируются требования к организации движения на светофорах. Поправки направлены на то, чтобы траектория левого поворота по разрешающей стрелке не пересекалась с потоком встречных автомобилей, которым одновременно дан зеленый свет для прямого проезда. Это должно повысить безопасность на перекрестках.

«Эти составы и суммы штрафов уже закреплены в КоАП и будут применяться в полном объеме. Инициативы по расширению автоматического контроля — например, по фиксации отсутствия полиса ОСАГО через камеры и эксперименты с измерением средней скорости, остаются на уровне пилотных проектов и законопроектов. Это не вводит новых составов, но подтверждает тренд на расширение доли автоматической фиксации», — заключил юрист.

