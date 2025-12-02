Эксперт прогнозирует подорожание ОСАГО на 200 рублей из-за решения ЦБ

Автовладельцам стоит приготовиться к небольшому, но неизбежному росту расходов. Как прогнозирует автоэксперт Игорь Моржаретто, вскоре цена на полисы ОСАГО может слегка подрасти. Причина — в решении Центробанка РФ расширить так называемый тарифный коридор, в рамках которого страховые компании имеют право варьировать стоимость полиса. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, это расширение, составляющее 15%, дает страховщикам больше свободы в ценообразовании. Так, средняя цена ОСАГО в крупных городах уже несколько лет держится на уровне 7,2 тыс. рублей, сформированном рыночной конкуренцией. Теперь же, по оценкам самих страховых компаний, она может вырасти примерно на 200 рублей. Однако для большинства дисциплинированных водителей, которые пользуются максимальной скидкой за безаварийную езду, это изменение, скорее всего, пройдет незамеченным.

Более серьезные последствия ждут не все регионы, а лишь те, где статистика выявляет аномально высокую аварийность. Как пояснил Моржаретто, страховщики, анализируя данные, пришли к выводу, что в отдельных субъектах аварийность может быть в десять раз выше, чем у соседей. Официальная статистика ГИБДД это подтверждает, что часто указывает не только на плохие дороги, но и на активность страховых мошенников. Именно для таких проблемных регионов тарифные коэффициенты могут быть повышены существенно — вплоть до двух раз.

По его мнению, итогом реформы становится более гибкая и, по замыслу регулятора, справедливая система. Центробанк РФ намерен добиться, чтобы цена полиса точнее отражала реальные риски: для аккуратных водителей в благополучных регионах она почти не изменится, а там, где страховые случаи происходят чаще, стоимость ОСАГО будет закономерно выше. Это шаг к тому, чтобы дисциплинированные автомобилисты не переплачивали за неаккуратность других, а страховые компании могли точнее оценивать свои убытки.

