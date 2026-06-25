Стала известна первая пара плей-офф чемпионата мира по футболу

На чемпионате мира по футболу определилась первая пара плей-офф. В 1/16 финала сыграют сборные Канады и ЮАР, которые впервые в своей истории смогли выйти из группы на ЧМ.

Хозяева турнира канадцы в третьем туре уступили сборной Швейцарии (1:2) и заняли второе место в группе В. У швейцарцев вновь блеснул Йоан Манзамби, забивший гол и сделавший ассист. В составе сборной Канады отличился лидер команды нападающий «Ювентуса» Джонатан Дэвид.

Сборная ЮАР сенсационно обыграла команду Южной Кореи (1:0) и выбралась на второе место в группе А. Единственный мяч на счету Тхапело Масеко. Африканцы сумели выйти в плей-офф, забив лишь два гола в трех матчах.

Ранее стало известно, что Бразилия и Аргентина попали в одну половину турнирной сетки. Две сильнейшие южноамериканские сборные могут встретиться друг с другом в полуфинале.