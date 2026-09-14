Положительный тест еще не приговор: почему здоровым людям советуют не спешить с анализом

Эксперт по тестированию на болезнь Альцгеймера Николас Эштон из Banner Health в Аризоне призвал людей без нарушений памяти не проходить новые анализы крови для выявления заболевания. Об этом пишет Independent.

Американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов разрешило использовать четыре анализа крови для определения причин проблем с памятью. Новые тесты способны заранее выявлять признаки, связанные с возможным развитием болезни Альцгеймера.

При этом специалисты отмечают, что обследование не следует рассматривать как необходимую процедуру для людей без симптомов. Положительный результат указывает лишь на наличие фактора риска и не означает, что заболевание обязательно разовьется.

Более раннее выявление болезни может помочь пациентам с начальными проявлениями получить доступ к препаратам, способным несколько замедлить ухудшение состояния. Для здоровых людей врачи вместо массового тестирования рекомендуют сосредоточиться на профилактике.

Исследования показывают, что отсутствие высокого кровяного давления, диабета и привычки курить в среднем возрасте связано с более длительным периодом жизни без деменции — почти на 13 лет.

Для поддержания здоровья мозга специалисты рекомендуют регулярно заниматься физическими упражнениями, достаточно спать и придерживаться сбалансированного питания. Отдельное внимание медики советуют уделять раннему выявлению и лечению гипертонии.