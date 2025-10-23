Аферисты наживаются на атрибутике нумизматов Сергиева Посада

Коллекционеры Сергиева Посада столкнулись с первой в своей истории подделкой клубной атрибутики, пишет REGIONS со ссылкой на соцсети нумизматов.

Мошенники разместили на популярном интернет-сервисе объявление о продаже знака местного Клуба нумизматов и коллекционеров, установив цену в 2800 рублей за экземпляр. Продавец же предлагает самостоятельный вывоз товара в районе станций метро «Выхино» и «Юго-Восточная» в Москве с доставкой по России за 120 рублей. Однако члены объединения, обнаружив подозрительное предложение, провели детальную экспертизу фотографий и подтвердили его фальшивую природу.

Специалисты выявили сразу несколько признаков подделки: низкое качество изготовления, заступы краски за границы элементов, несоответствие цвета эмали, неровные края изделия и критическое отсутствие защитного покрытия из эпоксидной смолы, создающего эффект линзы. Важным маркером подлинности стала нумерация, которой на продаваемом образце также не оказалось.

В клубе нумизматов отметили, что оригинальные знаки этого типа были выпущены ограниченным тиражом в 50 экземпляров в мае 2020 года и давно распределены среди участников сообщества, которые финансировали их изготовление совместно.

Участники сообщества расценили факт подделки как признание значимости их клубной атрибутики на коллекционном рынке, что косвенно повышает стоимость оригинальных экземпляров. Нумизматы призывают коллекционеров по всей стране проявлять бдительность.

