Как в начале нулевых: в Ростове на выборах использовали черные технологии пиара

Политолог Александр Сухарь высказал мнение, что во время выборов в Ростове-на-Дону впервые за многие годы использовали черные технологии пиара, сообщила rostovgazeta.ru.

Эксперт поделился наблюдениями. По его мнению, черные технологии во время предвыборной кампании в последний раз использовали в начале нулевых. В отношении кандидатов в Сети появлялось много провокационной информации, которая не соответствовала действительности.

«Удивило, что впервые за долгие годы странные силы решились на черный пиар, которого ростовчане давно не видели в соцсетях», — отметил кандидат политических наук Александр Сухарь.

По мнению эксперта, ряд представителей оппозиционных партий были сильно напряжены. Они не направили силы на то, чтобы мотивировать избирателей отдавать им голоса. Вместо этого превращали свою позицию в электоральный террор, что негативно отражалось на простых гражданах. Например, требовали от избирателей предъявлять паспорта, ставили необоснованные условия для голосования.

«Эта нервозность отражалась на людях. И это — совершенно новая история», — уточнил политолог.

Эксперт высказал мнение, что в регионе произошли изменения в рейтинговых позициях некоторых партий. Например, в первый раз в Гордуму Ростова могут пройти депутаты от партии «Новые люди». Представители коммунистической партии теряют позиции влияния. Политолог Сухарь отметил, что в последнее время партия расширяется за счет включения политиков из других блоков, которые не скрывали противоположной идеологии. Кроме того, некоторые политики-коммунисты в последнее время работали менее активно.

«„Единая Россия“ традиционно получила большинство голосов», — резюмировал эксперт.

