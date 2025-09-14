ЦИК обнародовал результаты голосования на экстерриториальных участках Москвы

В Москве на специально организованных участках для голосования вне территорий регионов, изъявили свою волю свыше 13,7 тыс. избирателей, выбиравших глав своих областей. Об этом информирует пресс-служба Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

Вадим Ковалев, возглавляющий Общественную палату Москвы, подчеркнул, что процесс работы избирательных комиссий на экстерриториальных участках был открыт для наблюдения на протяжении трех дней.

После объединения частей ключа расшифрования началась процедура расшифровки итогов электронного голосования. Председатель ЦИК Элла Памфилова представила предварительную информацию.

По ее словам, после расшифровки бюллетеней, выданных на экстерриториальных участках в Москве, на выборах губернатора Курской области Александр Хинштейн получил 82% голосов, а на выборах губернатора Брянской области Александр Богомаз — 68%.

Она также отметила, что в Камчатском крае лидирует Владимир Солодов, а по городу Севастополю — Михаил Развожаев, и что эти и другие данные уже переданы в регионы для подведения окончательных итогов.

В Центризбиркоме собрались все держатели частей ключа расшифрования, который ранее был разделен на пять частей. В их числе были председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова, председатель Общественной палаты Москвы Вадим Ковалев, а также представители Брянской и Курской областей.

Процедура объединения ключа началась после завершения голосования в столице. Перед этим была подтверждена целостность всех частей ключа. Терминал, на котором ключ был разделен, находился в ЦИК РФ под постоянным видеонаблюдением в течение всего времени проведения голосования, что обеспечивало защиту от несанкционированного копирования ключей и гарантировало анонимность результатов до официального объявления.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье завершились выборы депутатов Советов городских округов.