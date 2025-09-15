Как заработать в Подмосковье: Авито запустил сервис для временной занятости

По информации издания, проект реализован также в более чем 20-ти российских городах. Сейчас сервис интегрирован с мобильным приложением Авито, которое представлено в обновленной версии. В ближайших планах — интеграция сервиса с веб-версией Авито.

«В последнее время количество соискателей превышает 22 млн в месяц. Мы видим, что рынок меняется, и нам важно отвечать на все запросы. Активность соискателей выросла, и можно сказать, что рынок сотрудников превратился не в рынок работодателя, а в рынок соискателя. И так происходит абсолютно везде», — рассказал старший управляющий директор «Авито» Артем Кумпель.

Артем Кумпель рассказал также о разных тенденциях, которые стали популярными в последнее время: рост граждан, оформивших статус самозанятых, поиск дополнительного заработка и устройство на вторую работу. Инструмент «Авито Подработка» ориентирован на то, чтобы представители бизнеса из Москвы и Подмосковья, а также исполнители заказов могли оперативнее находить контакты друг друга. Польза для бизнеса — закрытие срочных задач в оптимально сжатые сроки, для соискателей работы — гибкий график и дополнительный заработок.

«Как один из технологических лидеров в индустрии мы стремимся постоянно развивать наши сервисы и упрощать пользовательский опыт с одной стороны, и отвечать на запросы рынка — с другой», — отметил Артем Кумпель.

Как сообщает издание, сервис вышел на стадию бета-тестирования еще в марте, а с 15 сентября перешел в режим полноценной работы. Обратиться к нему можно через официальный сайт, мобильное приложение для iOS и Android или прямо из браузера, используя веб-версию.

