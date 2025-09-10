Свыше 100 тыс. рублей: Подмосковье вошло в топ регионов России с самыми высокими зарплатами среди металлургов

Московская область вошла в список российских регионов с самыми высокими зарплатами в сфере металлургии по итогам восьми месяцев 2025 года, выяснили аналитики «Авито Работы». Так, подмосковные плавильщики могут в среднем зарабатывать до 130 тыс. рублей в месяц. Результаты исследования доступны интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По России наблюдается наибольший спрос на слесарей (12% от всех вакансий в отрасли), сварщиков (11,5%) и литейщиков (11%). При этом на рынок больше всего выходит разнорабочих (14,5% от всех откликов), также активность проявляют сварщики (11,5%) и слесари (5%). Специалистам при выборе работы важны уровень дохода (53%), гибкий график (40%), стабильность компании (34%) и комфортные условия труда (28%).

Зарплаты подмосковных специалистов в сфере металлургии вошли в топ-25 среди остальных регионов. Кочегары Московской области получают в среднем 80 тыс. рублей в месяц, а плавильщики — 130 тыс. рублей. В Москве же самые большие зарплаты в данной отрасли у дробильщиков — свыше 237 тыс. рублей в месяц, лидеры по стране — операторы станка из Приморского края (в среднем 280 тыс. рублей). При этом рейтинг самых высоких средних предлагаемых зарплат в сфере металлургии возглавляет Республика Тыва (более 227 тыс. рублей).

Ранее стало известно, как может измениться курс доллара до конца 2025 года.