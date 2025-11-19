Какие неожиданные этнические корни обнаружил у себя знаменитый режиссер Эмир Кустурица после ДНК-теста?

Эмир Кустурица рассказал, что захотел выяснить свою этническую принадлежность. Исследование проводил в Австралии. Выяснилось, что практически все предки режиссера были славянами.

«Когда я сдал в Австралии ДНК-тест, там было написано: 12% – пиреней, 10% – кельты и остальные 78% – Восточная Европа, славяне», – сказал Кустурица.

Во время интервью режиссер ответил на разные вопросы писателя и публициста Михаила Шахназарова. Один из них касался перспектив развития православного мира Восточной Европы. Эмир Кустурица считает, что в современном мире церковным системам особенно важно взаимодействовать. Православный мир Восточной Европы для сохранения своей идентичности должен объединиться с Русской церковью. В противном случае есть риск ликвидации религиозной системы. По мнению режиссера, если Сербская церковь не будет с Русской, то через 30 лет она уже не будет существовать.

