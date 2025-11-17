«Вам надо сделать новое солнце»: режиссер Кустурица обратился к разработчикам «Орешника» и «Буревестника»
Фото: [Медиасток.рф]
Культовый сербский режиссер Эмир Кустурица рассказал в интервью писателю и публицисту Михаилу Шахназарову, что в Москве ему нравится, но проводить много времени в российской столице он не смог бы из-за нехватки солнечных лучей, сообщило интернет-издание «Абзац». Режиссер предложил, как можно исправить ситуацию.
Кустурица предположил, что не смог бы на постоянной основе жить в Москве из-за климатических особенностей. Он признался, что любит теплые края. По его мнению, хорошо проводить время можно в Крыму или Греции, где тепло. Спикер уверен, что в Москве недостаточно солнца.
«Вам надо сделать новое солнце. Я думаю, что людей, которые смогли сделать "Орешник", "Буревестник", можно попросить сделать такое солнце, которое всегда было бы над Москвой», – сказал режиссер.
Сербский режиссер высказал мнение, что российские разработчики могли бы сотрудничать над проектом создания нового солнца со специалистами из Китая. Свою любовь к солнечному свету Эмир Кустурица частично объяснил возрастом.
Ранее президент Путин заявил, что Россия приступила к серийному производству ракетного комплекса «Орешник».