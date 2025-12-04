«Какие-то беженцы боснийские»: ростовчане назвали новогодний декор города «убожеством»

В преддверии Нового года улицы Ростова-на-Дону преображаются: появляются праздничные украшения. Местные жители в соцсетях оставляют негативные отзывы о выборе декораций, которые появляются каждый год и уже требуют реставрации, сообщила rostovgazeta.ru.

По информации издания, в первую очередь критику вызвали фигуры персонажей из мультфильма «Смешарики». Горожане видят этих героев пятый год подряд на одной из центральных улиц Ростова. Они расположены возле красно-синего замка, который ранее был в другой цветовой гамме — желто-синей. За годы эксплуатации домик, по мнению горожан, пострадал: некоторые башни отвалились, крышу снесло полностью.

«Лучше вообще ничего не ставить, чем это убожество», — написали ростовчане.

В прошлые годы у пользователей соцсетей накопилось много претензий к самим смешарикам. Конструкции выцвели и облиняли. Крош остался без ушей. Лосяш и Нюша выстояли целыми, но вид их был непраздничным, уставшим и мрачным. Сквозь прорехи мишуры виднелись металлические конструкции, которые являются основой персонажей.

«Вот в 2020-м, когда смешарики стояли, был прям вайб новогодний. А это что, недоготовленный бекон и круглый смурфик?»; «Какие-то беженцы боснийские»; «Смешарики на пенсии?» — такие комментарии в соцсетях оставляют ростовчане.

По информации издания, местное правительство приняло решение в условиях проведения СВО не тратить деньги на приобретение новых украшений. Некоторые горожане разделяют такую позицию.

