Дизайнер о новом тренде: Новый год превращается в дорогой многосерийный спектакль у вас дома

Художница и дизайнер из Истры Мария нашла свой источник вдохновения и доходов в создании праздничной атмосферы. На протяжении нескольких лет ее профессия заключается в том, чтобы дарить людям ощущение новогоднего чуда, профессионально превращая дома в сказку и наряжая елки, сообщил REGIONS.

Как отмечает сама Мария, такое увлечение может приносить стабильный доход, сравнимый с работой в офисе, но при этом дарит гораздо больше творческой радости. Эксперт поделилась трендами Нового 2026 года. По словам дизайнера, все больше клиентов желают увидеть в интерьере традиционную русскую зиму. Популярность набирает стиль, в котором угадывается дух старинных уютных праздников: на ветвях елей теперь красуются не только шары, но и деревянные матрешки, декоративные пряники, а вместо стандартных украшений — баранки и сушки, перевязанные нарядными лентами. Этот образ дополняют теплый свет гирлянд и яркие акценты алых лент.

«Люди устали от однотипных золотых и серебряных елок. Русский стиль — живой, теплый, немного сказочный. Такая елка получается не глянцевой, а домашней. Баранки, матрешки, красные ленты — и все, гости уже достают телефоны и начинают фотографировать», — отмечает Мария.

По мнению эксперта, подход к украшению становится все более комплексным. Многие семьи заказывают не одну, а сразу несколько елок. Одна, торжественная и изысканная, становится центром праздничного интерьера в гостиной. Вторая, более простая и безопасная, предназначена для детских игр. Однако все чаще и эта, «детская» елка, должна гармонировать с общим замыслом, чтобы каждая комната в доме превращалась в часть единой волшебной истории.

«Кто-то думает, что это просто „повесить игрушки“. Но чтобы елка выглядела как из кино, нужно продумать цвет, свет, ритм, фон. На одну большую елку я могу потратить несколько часов — зато потом ее фоткают все гости», — говорит Мария.

Дизайнер рассказала, что одна стандартная елка с оформлением без сложного декора приносит ей от 7 тыс. руб. дохода.

Ранее сообщалось, что жители Подмосковья признались в соцсетях, что уже устали от предновогодней суеты.