Капрон вместо ткани: старые колготки стали идеальным материалом для маскировки на передовой

В Наро-Фоминске запущено производство инновационных маскировочных сетей для подразделений, участвующих в специальной военной операции. Особенность камуфляжа заключается в использовании вторичного сырья — старых капроновых колготок и чулок, которые жертвуют местные жители, сообщил REGIONS.

Собранные материалы применяются для создания маскировочных полотен с улучшенными характеристиками.

На изготовление одной стандартной сети требуется примерно 150 пар колготок. Сырье предварительно сортируют по цвету и степени износа, а затем особым образом нарезают и сплетают в цельную конструкцию.

«Такие сети отличаются легкостью и прочностью, а естественные цвета — черный, бежевый, коричневый и серый — идеально имитируют природные материалы, создавая универсальный камуфляж», — рассказала REGIONS директор Молодежного комплексного центра Рената Демидова.

Волонтеры Молодежного центра за время работы уже отправили на передовую несколько партий гуманитарного груза. Очередная отправка запланирована на начало февраля. Каждый житель Наро-Фоминска может поучаствовать в этой инициативе. Для этого необходимо передать ненужные капроновые изделия в пункты сбора по адресам: г. Наро-Фоминск, ул. Ленина, 25б или д. Яковлевское, 32.

«Подходят только капроновые колготки и чулки. Все вещи должны быть хорошо постиранными, допускаются даже рваные, но обязательно чистые», — пояснила Демидова.

