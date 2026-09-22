Капуста, вечерки и шанс на судьбу: как в России праздновали Капустки в день осеннего равноденствия

О традициях, связанных с днем осеннего равноденствия, редакции VSE42.Ru рассказала кандидат культурологии, доцент кафедры музейного дела КемГИК Полина Абрамова. По ее словам, в этнографии сохранилась вполне конкретная традиция, связанная с празднованием этого дня и с женщинами, — Капустки. Их в российских регионах отмечали в разные дни.

«В день равноденствия, то есть в день Пресвятой Богородицы, отмечали праздник Капустки. Он, кстати, в разных регионах России тоже на разную дату приходится. Но вот фиксируется, что в этот день у нас в Сибири Капустки праздновались», – делится специалист.

Как отметила Абрамова, осенних обрядов у крестьян было много. Сначала — жнивные, когда землю люди благодарили за хороший урожай и желали ей изобилия на следующий год. А потом приходило время заготовок и переработки овощей. И там тоже были свои традиции. Капустки — как раз одна из них.

В этот день собиралась семья, чтобы хорошенько нарубить капусты на засолку. А так как капусты было много и работы с ней тем более, то устраивались так называемые помочи: к соседям приходили на помощь жители села, и все вместе заготавливали капусту.

Конечно же, в помощницах были молодые девушки, а в качестве суровой силы для закрутки и закатки солений — холостые парни. После того как капуста была измельчена, засолена и заготовлена на зиму, начиналась вечеринка — хозяйка устраивала угощения и проводились вечерки.

«Вечерки – это такие собрания молодежи, на которых пели песни, играли в игры, в общем хорошо проводили время. Поэтому вот ещё одной такой традицией этого праздника можно считать проведение Капусток», – добавляет Полина Абрамова.

Так что всего один вечер на Капустках и вечерках, таких народных аналогах балов со смотринами невест, запросто мог изменить всю судьбу деревенской красавицы.

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