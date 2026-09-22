Как получить компенсацию от страховой за украденные за границей вещи

Сезон отпусков за границей часто омрачается встречей с местными ворами. Карманники и недобросовестный персонал отелей — реалии многих популярных направлений. Потеря паспорта или кошелька вдали от дома может превратить долгожданный отдых в бюрократический кошмар. Юрист Елена Рудакова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», существуют ли специальные страховки от кражи вещей и как обезопасить себя без лишних затрат.

По словам эксперта, сама по себе туристическая страховка не защищает от кражи. Она не предотвращает преступления и не возвращает украденное. Но в полисе можно добавить опции, которые помогут компенсировать финансовые потери, если что-то все-таки украдут.

«В некоторых программах (часто в расширенных пакетах) можно отдельно застраховать свои вещи — телефон, фотоаппарат, ноутбук, деньги в кошельке. Если что-то из этого украдут в поездке, страховая выплатит компенсацию в пределах установленной суммы», — сказала Рудакова.

Специалист отметила, что опцию «Кража багажа» часто тоже включают в расширенные программы.

«Страховка покроет стоимость вещей, если чемодан или сумку украли во время перелета или поездки. Важно: обычно такое покрытие действует только пока багаж в пути (сдан перевозчику)», — предупредила юрист.

«Потеря или кража документов» — это отдельная полезная опция. Если украдут паспорт, визу, свидетельство о рождении, страховка поможет покрыть расходы на их восстановление, такие как консульский сбор и госпошлина.

«Вы сначала оплачиваете восстановление сами, а потом присылаете в страховую подтверждающие документы, тогда компания переводит компенсацию», — пояснила собеседница издания.

По ее словам, у каждой страховой компании свой перечень рисков, лимиты и исключения.

«Иногда опция покрывает только определенные виды вещей, например, электронику или ювелирные изделия. Базовая медицинская страховка не защитит от кражи личных вещей, она нужна только для оплаты лечения. Также лучше сделать бумажные копии и сканы важных документов (паспорт, виза, билеты, полис) и хранить их отдельно от оригиналов, например, в сейфе в отеле или в облачном хранилище. Это сильно ускорит восстановление, если что-то пропадет», — заключила Рудакова.

Вулкан Анак-Кракатау в Индонезии снова проявляет активность, а новое усиление извержения может произойти в любой момент. Ведущий научный сотрудник кафедры петрологии и вулканологии геологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор геолого-минералогических наук Владимир Сывороткин в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» назвал регионы мира, где путешественникам стоит внимательнее следить за обстановкой.