Неудачное знакомство обернулось арестом: пассажир устроил дебош на борту и получил 24 часа

Житель Кемеровской области оказался под арестом после инцидента на борту воздушного судна. О случившемся проинформировала транспортная полиция Сибири, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, во время полета мужчина предпринял попытку познакомиться с девушкой, однако получил отказ. Это, судя по дальнейшему поведению, вывело его из равновесия. Пассажир начал вести себя неадекватно: выражался нецензурно в адрес окружающих, проявлял агрессию по отношению к бортпроводникам. Успокоить дебошира удалось лишь с применением физической силы сотрудниками полиции. Неудачливого ухажера задержали и доставили в дежурную часть.

На мужчину составили протоколы по двум статьям. Одно из них относится к категории «мелкого хулиганства», другое связано с невыполнением распоряжений командира воздушного судна, который специалист отдает на законных основаниях. Пройти медицинское освидетельствование задержанный отказался, причем в присутствии свидетелей. Итогом разбирательства стало наказание, назначенное судом: арест продолжительностью 24 часа.

Ранее сообщалось, что поезд столкнулся с квадроциклом на ж/д путях в Кузбассе.